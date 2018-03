Malala visita cidade natal sob forte dispositivo de segurança

Por Lusa | 09:55

A prémio Nobel da Paz Malala Yousafza viajou hoje entre fortes medidas de segurança a Mingora, no noroeste do Paquistão, na primeira visita à cidade natal desde que em 2012 um talibã a atingiu com um tiro na cabeça.

"Visitou com os pais e o irmão a sua casa, onde ficou durante um tempo", disse uma fonte policial à Efe, que pediu para não ser identificada.

A ativista chegou hoje de manhã num helicóptero militar acompanhada dos pais e irmão à cidade do vale de Swat, onde foi montado um forte dispositivo das forças de segurança e com muitas ruas a permanecerem cortadas pelo exército, adiantou outra fonte à Efe.