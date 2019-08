Malásia procura adolescente inglesa que desapareceu de 'resort'

A polícia da Malásia mobilizou hoje um helicóptero e cães pisteiros no terceiro dia de buscas por uma adolescente inglesa de 15 anos que desapareceu de um 'resort'.

A família de Nora Quoirin deu conta do desaparecimento da adolescente do quarto no 'resort' Dusun, no sul do estado de Negeri Sembilan, no domingo de manhã. A polícia disse não existirem, até ao momento, indícios de crime.

O chefe de polícia do distrito, Mohamad Nor Marzukee Besar, afirmou que as equipas de resgate vasculharam as áreas em redor do 'resort' até à madrugada de hoje, mas não encontraram nenhuma pista que permita perceber o que aconteceu com a adolescente.