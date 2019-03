Malato recorda pai com saudade dez meses após morrer com cancro

Apresentador deixou mensagem emocionada nas redes sociais.

15:21

O apresentador da RTP não esquece a data que marca mais um mês desde a morte de António Malato e prestou-lhe uma homenagem através de um poema de O'Neill:



"Nesta curva tão terna e lancinante

que vai ser que já é o teu desaparecimento

digo-te adeus

e como um adolescente

tropeço de ternura

por ti.’ "







O apresentador da RTP lamenta a perda de uma das pessoas mais importante da sua vida. Acompanhou toda a evolução da doença visto que já não foi o primeiro caso que teve na família. A mãe do apresentador também já teve um cancro e uma tia de Malato acabou por morrer na sequência de um tumor maligno.





António

Malato faleceu aos 74 anos de idade em Maio de 2018.





No dia em que faz 10 meses da morte do pai, José Carlos Malato recorda-o com saudade através da sua conta oficial do Instagram.