Malato sofre com saudades do pai e deixa mensagem emocionante

António Malato morreu aos 74 anos, vítima de um cancro , no Hospital Egas Moniz, onde estava há mais de uma semana a receber cuidados paliativos.

Eu e a mãe fomos apanhar o fresco da Marginal para desanuviar. Tanta gente feliz, tanto calor, agosto, fim do mês. Vento, nem vê-lo. Fizemos a curva e esbarramos com a festa no Jardim de Paço D’Arcos. Não havia ano nenhum em que não fôssemos todos comer sardinhas e frango assado, na barraca dos Bombeiros. Lá estava ela. Eu e a mãe ainda olhámos. Olhámos. Mas não. Não demos de caras consigo", escreveu a acompanhar uma fotografia onde o pai está num café com amigos.