Mangkhut enfraquece ligeiramente antes de entrar no mar do sul da China

Por Lusa | 03:42

O super tufão Mangkhut enfraqueceu ligeiramente ao entrar em terra no nordeste das Filipinas, esta madrugada, movendo-se agora para o mar do sul da China com ventos de 185 quilómetros por hora.

De acordo com o serviço de meteorologia PAGASA, a tempestade desacelarou e move-se em direção ao sul da China a 30 quilómetros por hora.

O super-tufão, o mais forte da temporada, atingiu a costa filipina pela 1h40 (18h40 desta sexta-feira em Lisboa), acompanhado por ventos de até 205 quilómetros por hora e chuvas fortes.