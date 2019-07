Manifestantes apoiam autarca açoriano constituído arguido na "Operação Nortada"

Centenas de pessoas manifestaram-se esta segunda-feira, na Ribeira Grande, para demonstrarem apoio ao líder do PSD/Açores e presidente da Câmara da Ribeira Grande, Alexandre Gaudêncio, depois deste ter sido constituído arguido na "Operação Nortada".

O presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande e líder do PSD/Açores, que está a ser investigado no âmbito do processo que investiga crimes de peculato, prevaricação, falsificação de documentos e abuso de poder, não compareceu na manifestação, mas enviou uma mensagem aos seus apoiantes, através do seu pai, Norberto Gaudêncio, que disse que o seu filho agradece o apoio e que espera que "a Justiça cumpra o seu dever, que seja justa e que a verdade venha ao de cima".

Muitos dos manifestantes foram prestar um apoio "pessoal", como é o caso de Filipe Tavares, que conhece o autarca desde a infância e que deposita nele a sua "confiança": "Venho aqui prestar apoio e solidariedade enquanto amigo, desde a infância, e também porque percebo o trabalho que tem feito ao nível da autarquia e o percurso que tem vindo a desenhar de preparação para esta possível eleição a nível regional e ele é merecedor da nossa confiança".