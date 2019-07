Manifestantes em Hong Kong excederam limites -- Governo chinês

O Gabinete para os Assuntos de Hong Kong e Macau do Conselho de Estado chinês condenou hoje as ações dos manifestantes contra as emendas à lei da extradição, em Hong Kong, considerando que "excederam os limites aceitáveis".

O porta-voz do Gabinete, Yang Guang, apelou a todos os setores da sociedade da região administrativa e Hong Kong para que "se oponham claramente à violência", "defendam fortemente o Estado de direito" e saiam do impasse político para se concentrarem no desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida no território.

"Nós entendemos e simpatizamos especialmente com a tremenda pressão sentida pela polícia e as suas famílias", acrescentou Yang, destacando o apoio de Pequim às forças de segurança de Hong Kong.