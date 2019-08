Manifestantes pró-democracia voltam ao aeroporto de Hong Kong

Centenas de manifestantes pró-democracia regressaram hoje ao aeroporto de Hong Kong, um dia depois de milhares de ativistas terem invadido as instalações, levando ao cancelamento de todos os voos.

Vestidos de preto, a assinatura do movimento pró-democracia, os manifestantes gritavam: "Levanta-te Hong Kong, levanta-te para a liberdade".

O encerramento do oitavo aeroporto internacional mais frequentado do mundo (74 milhões de passageiros em 2018), numa medida raramente aplicada, foi decidido na segunda-feira e no momento em que o Governo central chinês afirmava ver "sinais de terrorismo" na contestação, que agita a região administrativa especial chinesa desde o início de junho.