Manteigas recebe 1.º Encontro Nacional de Caminheiros da Fundação INATEL

Por Lusa | 10:52

O concelho de Manteigas, na Serra da Estrela, vai acolher o 1.º Encontro Nacional de Caminheiros da Fundação INATEL, que está agendado para os dias 27 e 28, foi hoje anunciado.

A atividade de aventura em 'outdoor' é promovida pela Fundação INATEL e resulta de uma parceria com a Associação de Desporto para Todos de Coimbra.

Bruno Paixão, responsável da Fundação INATEL no distrito de Coimbra, disse hoje à agência Lusa que a atividade deverá contar com a participação de "entre 100 a 200 pessoas" de vários pontos do país.