Ex-ministro da Economia deverá ser ouvido entre 18 e 20 de dezembro, confirmou o seu advogado.

20:30

O ex-ministro socialista Manuel Pinho vai regressar ao Parlamento para ser ouvido no âmbito dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito às Rendas Excessivas no Sector Energético, confirmou a SÁBADO junto do advogado que representa Pinho, Ricardo Sá-Fernandes.O ex-governante deverá ser ouvido entre 18 e 20 de dezembro.