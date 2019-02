Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Maratona no deserto leva atletas ao extremo em seis etapas

Faca, bomba antiveneno e 200 euros fazem parte do equipamento obrigatório.

21:42

A marathon des Sables (maratona das areias), no deserto do saara, em áfrica, é uma das corridas mais difíceis do Mundo. São 250 quilómetros divididos por seis etapas e o equipamento obrigatório inclui uma faca com lâmina de metal, uma bomba antiveneno e 200 euros em dinheiro.



É, muito provavelmente, a maratona mais difícil do Mundo. Cumpre a sua 34.º edição entre os dias 5 e 15 de abril. São 250 km disputados no Sul de Marrocos, sob temperaturas que rondam os 30 graus durante o dia e os 14 graus à noite.



A prova está limitada a mil participantes que chegam de todo o Mundo. Mais do que um evento desportivo, trata-se de um teste às capacidades humanas. E já foi criada uma lista de espera. A inscrição custa 3100 euros, mas os atletas têm de cumprir um ‘caderno de encargos’ rigoroso para participarem nesta prova no deserto.



A comida fica a cargo dos atletas. Apenas uma exigência: têm de apresentar comida com 14 mil calorias. Caso contrário haverá uma penalização de duas horas no tempo realizado.



Entre o equipamento obrigatória saltam à vista a faca, com uma lâmina de metal, a bomba antiveneno (para sugar o sangue em caso de mordida de cobra), 200 euros em dinheiro e o passaporte.



O resto é normal: uma lanterna, saco-cama, desinfetante, protetor solar e um espelho de sinalização. A organização garante o apoio médico, a água em cada abastecimento (durante as etapas), tabletes de sal e uma tenda para os atletas pernoitarem durante o evento.



As dificuldades são extremas e os atletas têm de se apresentar em boas condições físicas.



Uma corrida em condições extremas só para atletas experientes e habituados à prática desportiva. Os prémios para os vencedores rondam os 5000 mil euros e o terceiro classificado nem ganha o suficiente para pagar a inscrição. Os outros recebem vales de descontos para o próximo ano.



Bons treinos!