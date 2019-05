Marca de hotéis Hyatt chega a Lisboa em 2020 com investimento de 70 ME

A United Investments Portugal (UIP), dona do Pine Cliffs Resort e do Sheraton Cascais Resort, vai abrir um novo hotel em Lisboa, com a marca Hyatt, num investimento de 70 milhões de euros, segundo um comunicado.

O empreendimento, previsto para o final de 2020, irá chamar-se Hyatt Regency Lisboa e incluirá "quartos de hotel e apartamentos de luxo", lê-se na mesma nota.

Localizado em Belém, o projeto contará com "unidades de alojamento que vão desde estúdios totalmente equipados a apartamentos com três quartos", sendo "promovido e gerido pela Realtejo -- Hotelaria e Turismo, S.A., subsidiária da United Investments Portugal e Fibeira", salientou o mesmo comunicado.