Marcano admite que "provavelmente nunca devia ter saído" do FC Porto

O futebolista espanhol Iván Marcano, que regressou ao FC Porto, realçou hoje a felicidade por voltar a representar os 'azuis e brancos', após um ano a jogar na Roma, admitindo que deveria ter permanecido no Dragão.

"Sinto-me muito feliz por voltar a este estádio e por voltar a ver gente que conheço tão bem, gente com quem passei muitas coisas. Estou muito feliz por este regresso. Este é um clube do qual, provavelmente, nunca devia ter saído", disse o defesa central, ao site oficial do FC Porto.

O defesa "tinha muita vontade de regressar e o FC Porto" e o clube "também queria muito que regressasse": "Foi 50/50, mas se calhar um pouco mais da minha parte. Regressar ao FC Porto era algo em que pensava há já muito tempo. Finalmente, estou aqui e agora só quero retribuir com muitos êxitos o esforço que foi feito".