Marcelo assinala que "família de Presidente não é Presidente"

Por Lusa | 18:04

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou hoje que "a família de Presidente não é Presidente", quando instado pelos jornalistas a comentar as críticas que têm sido levantadas às relações familiares no seio do Governo.

"Tenho sobre essa matéria uma posição muito pessoal, ao longo da minha vida política e também agora no exercício da presidência, que é o entender que família de Presidente não é Presidente. E portanto nisso peco por excesso, no sentido de entender que deve haver uma visão, sobretudo num órgão unipessoal como é o Presidente, mas tem marcado a minha vida, que é de não confundir as duas realidades", referiu.

Em relação ao atual Governo, Marcelo disse que se limitou a aceitar a designação feita pelo Presidente Cavaco Silva, "que foi a de nomear quatro membros do Governo com relações familiares, todos com assento no Conselho de Ministros".