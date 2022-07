O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse, este domingo aos jornalistas, que não se vai encontrar com o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro.O encontro estava previsto para segunda-feira, mas Bolsonaro já tinha dito que não iria acontecer.As declarações de Marcelo surgiram no final do encontro com Lula da Silva.Em atualização