Marcelo defende "passos seguros" nas relações com Angola face a "expectativa altíssima"

Por Lusa | 12:33

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, defendeu hoje que devem ser dados "passos que sejam seguros" nas relações com Angola porque "a expectativa é altíssima" por parte empresários e trabalhadores nos dois países.

Em declarações aos jornalistas, à saída do "EurAfrican Forum", iniciativa organizada pelo Conselho da Diáspora Portuguesa, no Centro de Congressos do Estoril, Marcelo Rebelo de Sousa referiu-se às relações entre Portugal e Angola considerando que "a realidade é promissora".

Questionado sobre o papel de Angola nas relações entre a Europa e África, o chefe de Estado respondeu que "só pode ser o melhor, porque as perspetivas são, à partida, tão boas, em termos económicos e financeiros e sociais e políticos".