Marcelo diz que escolha de Adão e Silva teve o seu aval e considera-o "muito consensual"

O Presidente da República disse esta terça-feira que cteve o seu aval e considerou-o "muito consensual".

Questionado pelos jornalistas sobre esta escolha, durante um percurso a pé no concelho de Câmara de Lobos, na Madeira, Marcelo Rebelo de Sousa respondeu: "Foi uma escolha do Governo, mas com o meu aval".

O chefe de Estado descreveu Pedro Adão e Silva, professor universitário e comentador político, que foi membro da direção nacional do PS durante a liderança de Ferro Rodrigues, entre 2002 e 2004, como "um politólogo, até mais do que historiador, atento à realidade contemporânea do país, muito consensual".