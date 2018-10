Marcelo diz que "o mérito foi de todos" e pede mais ambição orçamental e económica

Por Lusa | 20:58

O Presidente da República pediu hoje mais ambição e exigência em termos orçamentais e económicos e que não se perca tempo a discutir de quem foi o mérito pelos resultados, considerando que "foi de todos".

No encerramento do Congresso "Sintra Economia 20/30", no Centro Cultural Olga Cadaval, Marcelo Rebelo de Sousa saudou "o esforço da saída da crise, o esforço de estabilização difícil do sistema bancário, o esforço de estabilização difícil do Orçamento do Estado" nos últimos anos, mas defendeu que "não basta".

"Não basta, e muito menos basta estarmos a discutir de quem foi o mérito - foi de todos, foi de todos. Depois cada qual diga que o seu quinhão é maior do que o parceiro. Não interessa, foi de todos, a começar em todos os portugueses", disse.