Marcelo oferece Livro do Desassossego, de Fernando Pessoa, à Biblioteca da Paz

Por Lusa | 19:07

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ofereceu hoje um exemplar do Livro do Desassossego, de Fernando Pessoa, à Biblioteca da Paz, uma iniciativa simbólica à margem do Fórum da Paz de Paris.

"O problema que justifica a falta de paz no mundo é o desassossego, desassossego dos povos, dos Estados. No diálogo internacional, o desassossego tem um lado bom, que é a preocupação, mas tem um lado mau se não tiver resposta", explicou o Presidente português.

"E é a falta de resposta ao desassossego que tem levado a posições unilateralistas, às vezes isolacionistas, que são o contrário da construção da paz", acrescentou.