Marcelo pede "mudança radical de hábitos de vida" no Dia Mundial do Ambiente

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, apelou hoje a "decisões urgentes" pela preservação do planeta e da espécie humana, no Dia Mundial do Ambiente, defendendo que é necessária "uma mudança radical de hábitos de vida".

Numa nota divulgada no portal da Presidência da República na Internet, o chefe de Estado elogia "o extraordinário inconformismo das gerações mais novas" que se têm manifestado exigindo ação contra as alterações climáticas e subscreve o seu lema de que "Não há planeta B".

"Devemos perceber, de uma vez por todas, que, em face de certos fenómenos, como as alterações climáticas e o aquecimento global, a espécie humana encontra-se, ela própria, ameaçada. Se nada fizermos, se nada mudarmos, a humanidade corre o risco de extinção. Um risco que se apresenta num horizonte temporal cada vez mais próximo", alerta.