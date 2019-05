Marcelo Rebelo de Sousa felicita António Guterres pelo Prémio Carlos Magno

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, pelo Prémio Carlos Magno, que lhe será entregue hoje, numa cerimónia em Aachen, na Alemanha.

Segundo uma nota divulgada no portal da Presidência da República na Internet, o chefe de Estado "enviou uma mensagem calorosa" a António Guterres, "primeiro galardoado português" com este prémio, que é atribuído desde 1950 a personalidades que tenham contribuído para a unidade do continente europeu.

Marcelo Rebelo de Sousa defende que, neste momento, "é particularmente relevante e significativa a atribuição a António Guterres do prestigiado prémio - na senda de personalidades que tanto contribuíram para a unidade da Europa como Jean Monet, Konrad Adenauer, Winston Churchill, François Mitterrand, Papa João Paulo II, Angela Merkel e Emmanuel Macron".