Marco 'Orelhas' entregou-se à PJ do Porto. Filho está em preventiva

Marco ‘Orelhas’ tinha medo de represálias contra os seus familiares. Horas depois dos primeiros disparos no Bairro do Cerco, no Porto, o pai de Renato - o jovem que está em prisão preventiva pela morte de Igor Silva - fez chegar ao DIAP um requerimento dando conta de que pretendia entregar-se. Quer responder à Justiça pelas suspeitas de ofensas corporais agravadas e quer acalmar os ânimos que atualmente se vivem na Invicta.

Recorde-se que Igor Silva, de 26 anos, foi esfaqueado durante os festejos do título de campeão nacional do FC Porto junto ao estádio do Dragão, e acabou por não resistir ao ferimentos.

A rixa começou em Lisboa com Igor Silva, vítima mortal, e Marco 'Orelhas'. A vítima mortal terá atirado duas pedras a 'Orelhas' e depois fugiu. Quando Igor chega ao Porto, a claque vai tirar satisfações.

Marco 'Orelhas' entregou-se na Polícia Judiciária do Porto, na manhã desta segunda-feira, na sequência da morte do adepto do Fc Porto Igor Silva nos festejos do título.Marco Gonçalves, numero dois da claque dos Superdragões estava em parte incerta há mais de uma semana, altura em que Igor Silva foi assassinado à facada durante os festejos do FC Porto. O filho de Marco foi detido na semana passada e acabou por ficar em prisão preventiva depois de ser levado a juiz.Em atualização