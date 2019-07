Mari Alkatiri anuncia que não continuará à frente da região de Oecusse

O presidente da Região Administrativa Especial de Oecusse-Ambeno (RAEOA), Mari Alkatiri, informou o primeiro-ministro timorense da cessação definitiva de funções no final deste mês, descontente com a alteração à lei de criação da região.

"Considerando as circunstâncias atuais, é meu dever transmitir a vossa excelência que apresentei nesta mesma data a sua excelência o senhor Presidente da República a minha decisão de cessação definitiva de funções de presidente da Autoridade da RAEOA-ZEESM-TL com efeitos a partir do dia 31 de julho de 2019", explica numa carta endereçada ao chefe do Governo, Taur Matan Ruak, e que divulgou no Facebook.

Sobre a mudança, aprovada pela maioria do Governo, Alkatiri afirma: "(...) reflete um conceito político no qual não poderei rever-me e do qual inevitavelmente me afastarei, em respeito pela minha integridade e princípios pessoais".