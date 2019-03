Apresentadora do ‘Você na TV!’ diz estar “tranquila".

Por Daniela Ventura | 01:30

Maria Cerqueira Gomes marcou presença esta sexta-feira na ModaLisboa e acabou por se tornar no centro das atenções. Muito elegante com um vestido verde, a apresentadora revelou aoque ainda está a adaptar-se à vida em Lisboa."O que tenho sentido mais é o carinho por parte das pessoas, até mesmo na rua. Acho que me estão a receber bem. Se calhar sinto um bocadinho falta de passar mais despercebida", revelou.