Maria Cerqueira Gomes descansa antes da nova vida em Lisboa

Nova estrela da TVI viajou com a família para destino paradisíaco.

Por André Filipe Oliveira | 01:30

A menos de um mês da estreia como apresentadora do renovado ‘Você na TV’, Maria Cerqueira Gomes viajou até ao estrangeiro na companhia do namorado, António Miguel Cardoso, e dos filhos, Francisca e João.A nova estrela da TVI rumou com a família a um país tropical, mas deixou por saber o destino que escolheu para os últimos dias de descanso. Resguardada no que respeita à sua privacidade, a ex-apresentadora do Porto Canal divulgou pequenos momentos da viagem nas redes sociais.