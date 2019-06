Maria Teresa Luciano substitui Rui Luís na Secretaria da Saúde do Governo dos Açores

O presidente do Governo dos Açores, Vasco Cordeiro, transmitiu hoje ao Representante da República para a região o nome de Maria Teresa da Silveira Bretão Machado Luciano como nova secretária regional da Saúde, avançou o executivo.

O até agora secretário da pasta no XII Governo dos Açores, Rui Luís, "deixa o cargo por motivos pessoais", declara a nota enviada à imprensa pelo executivo regional.

Maria Teresa Luciano era atualmente presidente do Conselho de Administração da Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel, tendo sido antes vogal do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Algarve, estrutura constituída pelos hospitais de Faro, Portimão e Lagos.