Maria Vieira ataca mãe de Ronaldo nas redes sociais

Atriz não gostou que Dolores Aveiro tenha sido escolhida para dar voz a uma personagem de um filme de animação.

20:42

A atriz Maria Vieira não gostou que Dolores Aveiro, a mãe de Cristiano Ronaldo, tenha sido a escolhida para dar voz a uma personagem do filme de animação "Snow O Espelho da Rainha", com estreia marcada para dia seis de setembro deste ano, e decidiu demonstrar o seu desagrado através de uma publicação nas redes sociais este domingo à tarde.



"Esta é a indústria de entretenimento que nós temos! Em Portugal existem centenas de atores profissionais no desemprego, outros tantos a receberem salários miseráveis e até a trabalharem sem sequer serem pagos, existem centenas de jovens atores que se formam nas escolas de teatro e que depois não conseguem integrar-se no limitado mercado de trabalho nacional", começou por escrever a artista no Facebook.







Para Maria Vieira não faz sentido ter sido escolhida uma pessoa que segundo a mesma não tem "o mínimo de competência e/ou talento" para o trabalho em si, acreditando que Dolores apenas foi selecionada por ser a mãe do famoso CR7.



"Não admira que a nossa indústria de entretenimento seja frequentemente tão medíocre, tão insignificante e tão pouco reconhecida no exterior, tendo em conta a forma leviana e irresponsável como tantas vezes é tratada por aqueles que a gerem e produzem, ignorando a competência, o mérito e o talento necessários ao sucesso de qualquer projeto artístico que se preze e valorizando, ao invés, o mediatismo popularucho, a incompetência profissional e o compadrio que dá emprego aos amigos mais chegados que não precisam de ser talentosos para serem artistas". rematou a atriz.