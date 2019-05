Mário Centeno confirma que Novo Banco já recebeu 1.149 milhões do Fundo de Resolução

O ministro das Finanças, Mário Centeno, confessou esta quinta-feira que o Novo Banco já recebeu injeção de 1.149 milhões do Fundo de Resolução no início da semana."Tudo decorreu normalmente", disse Centeno. "O valor foi o que tínhamos projetado, foi feita através do Fundo de Resolução com recursos a um empréstimo para parte desse valor. Empréstimo esse que foi concedido pelo Tesouro ao Fundo de Resolução", confessou, à margem das comemorações do Dia da Europa.A 1 de fevereiro, na apresentação de resultados de 2018 do Novo Banco, a instituição liderada por António Ramalho confirmou que iria pedir 1.149 milhões de euros ao Fundo de Resolução.Recorde-se que o Ministério das Finanças garantiu esta quinta-feira que na atual legislatura as decisões do Governo resultaram numa "queda da carga fiscal estrutural em todos os anos", citando dados divulgados pelo Banco de Portugal para comprovar esta ideia."A avaliação correta do impacto das medidas legislativas na carga fiscal no presente e no futuro é feita na recente publicação do Boletim Económico de maio do Banco de Portugal", destaca o ministério de Mário Centeno em comunicado.