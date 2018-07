Atriz revela estar apaixonada em festa de verão.

01:30

Marisa Cruz assumiu a relação com Pedro Hossi, durante uma festa de verão, no Algarve.A atriz pisou a passadeira vermelha da festa da TVI de braço dado com o ator, que conheceu na telenovela ‘A Herdeira’ e ao lado de quem mostra voltar a sorrir no amor.