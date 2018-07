Filha de Jorge Mendes rendeu-se ao cenário idílico de Marraquexe.

A filha do maior empresário de futebol, Jorge Mendes, tem levado os seguidores à loucura com a constante partilha de fotografias, na sua conta pessoal de Instagram, com biquínis reduzidos. A desfrutar de uns dias de férias em Marraquexe, Marrocos, a beldade de 27 anos não tem passado despercebida graças à sua sensualidade.