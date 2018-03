Marítimo vence Feirense e sobe provisoriamente a quinto da I Liga

Insulares reforçam posição para disputar lugar de acesso à Liga Europa. Veja o resumo da partida.

Por Lusa | 17:51

O Marítimo prosseguiu esta sexta-feira a sua caminhada na luta pela Liga Europa, ao somar a terceira vitória consecutiva, derrotando o Feirense por 4-1, em partida da 28.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.







Com esta vitória, o Marítimo ascendeu provisoriamente, ao quinto lugar da I Liga portuguesa. A formação de Daniel Ramos passou a somar 42 pontos, mais dois do que o Rio Ave, que recebe ainda esta sexta-feira o lanterna-vermelha Estoril Praia, enquanto o Feirense, que somou o oitavo desaire nos últimos nove jogos, manteve-se com 23, no penúltimo posto.



O avançado Joel, conhecido como 'o cruel', voltou a estar em evidência, ao 'bisar' (51 e 53 minutos), levando já seis golos no campeonato, cinco dos quais nas últimas três rondas, com Ricardo Valente e Jean Cléber a fecharem a contagem, aos 60 e 81, dos 'verde rubros', que sobem, ainda que provisoriamente, ao quinto lugar, com 42 pontos, mais dois que o Rio Ave.



Num momento completamente diferente, estão os 'fogaceiros', que ainda reduziram por Babanco, aos 66 minutos, mas levam três desaires seguidos e oito nos últimos nove jogos.



Daniel Ramos repetiu o 'onze' que havia vencido o Tondela (2-1), enquanto Nuno Manta Santos mudou sete jogadores em relação à derrota com o Benfica (0-2), mantendo apenas Caio, Luís Rocha, Luís Aurélio e Luís Machado.



Os primeiros lances de perigo sugiram através de livres diretos: Babanco obrigou, aos 13 minutos, o guardião Amir a defender a bola em cima da linha de golo e Bebeto respondeu, aos 20, com Caio a fazer uma defesa de recurso.



O Feirense voltou a tentar o golo à passagem do minuto 36, com João Graça a encontrar Karamanos na grande área, mas o remate do grego foi parar às mãos de Amir.



Os últimos cinco minutos da primeira parte só 'deram' Marítimo, que construiu várias oportunidades. Rodrigo Pinho, que viu um golo ser-lhe anulado, aos 42, por fora de jogo de Joel, testou os reflexos de Caio, aos 43, que também defendeu o cabeceamento de Zainadine, no primeiro minuto de compensação.



O sinal 'mais' dos insulares prosseguiu no arranque do segundo tempo, mas, desta feita, com eficácia. Aos 51 minutos, e após um livre de Bebeto, Ricardo Valente cabeceou ao poste e, na recarga, Joel inaugurou o marcador.



Apenas dois minutos depois, o avançado camaronês voltou a marcar, agora de cabeça, na sequência de um canto marcado por Bebeto.



O 'festival' continuou aos 60 minutos, com uma bela jogada construída no flanco direito, que passou por Bebeto e Jorge Correa, antes de Jean Cléber cruzar para o cabeceamento certeiro de Ricardo Valente, que apontou o oitavo golo na I Liga.



A resposta visitante foi eficaz e também com classe, quando, aos 66 minutos, Babanco converteu um livre direto da melhor forma, reduzindo a diferença no marcador.



O golo sofrido não teve efeitos negativos na turma madeirense, que continuou a criar perigo junto da baliza adversária e, após ameaças de Correa e Ricardo Valente, conseguiu marcar pela quarta vez, num lance de ataque rápido, aos 81 minutos, em que Joel serviu Jean Cléber, para uma finalização fácil do médio brasileiro.



Ainda antes do final, nota para um remate à entrada da área de Babanco, aos 85 minutos, e para mais um golo anulado a Rodrigo Pinho, aos 86, novamente por posição irregular.