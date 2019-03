Marítimo vence Nacional e afasta-se dos últimos lugares da I Liga

Por Lusa | 16:56

O Marítimo venceu hoje o Nacional por 3-2, no dérbi madeirense, a contar para a 27.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, afastando-se dos lugares de descida.

Edgar Costa, aos cinco minutos, o camaronês Joel, aos 16, de grande penalidade, e Getterson, aos 35, apontaram os tentos dos locais, enquanto João Camacho, aos 11, e o hondurenho Brian Róchez, aos 35, marcaram de penálti os golos dos forasteiros.

Com este resultado, o Marítimo reforçou o 11.º lugar, passando a contar 30 pontos, enquanto o Nacional manteve-se com 26, seguindo, para já, no 14.º posto.