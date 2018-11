Mariza é a vencedora do Prémio Luso-Espanhol Arte e Cultura 2018

Por Lusa | 17:37

A fadista portuguesa Mariza é a vencedora do Prémio Luso-Espanhol de Arte e Cultura 2018, pelo "seu trabalho a favor do fomento das relações entre Portugal e Espanha", anunciou hoje o ministério da Cultura de Portugal.

O júri do prémio, reunido hoje, no ministério da Cultura e Desporto de Espanha, em Madrid, "decidiu atribuir, por unanimidade, o Prémio Luso-Espanhol de Arte e Cultura 2018 à cantora portuguesa Mariza", lê-se num comunicado hoje divulgado pelo ministério português da Cultura, no qual é referido que a ministra portuguesa da Cultura, Graça Fonseca, "já felicitou Mariza por esta distinção".

O prémio, atribuído pelos governos de Portugal e de Espanha, no valor de 75 mil euros, reconhece a obra de um criador no âmbito da arte e da cultura, que fomente a comunicação e cooperação cultural entre os dois países.