Mariza, Noiserv e Renato Diz atuam no sábado no Central Park de Nova Iorque

Por Lusa | 16:18

Os músicos portugueses Mariza, Noiserv e Renato Diz atuam no sábado no Central Park, em Nova Iorque, Estados Unidos da América (EUA), num espetáculo integrado na programação SummerStage da Fundação City Parks.

O espetáculo de "cinco horas, de celebração de Portugal e da música portuguesa no carismático Central Park", é de acesso gratuito, de acordo com o Arte Institute, organização sem fins lucrativos sediada em Nova Iorque dedicada à promoção da Cultura portuguesa, num comunicado hoje divulgado.

Esta é a segunda vez que a programação SummerStage inclui um dia dedicado à música portuguesa em parceria com o Arte Institute. A primeira foi no ano passado e contou com atuações dos The Gift, Dead Combo e Sofia Ribeiro.