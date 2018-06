Maro e a felicidade das primeiras coisas, em álbum e no palco

Por Lusa | 09:01

Um primeiro álbum, que é um tríptico sobre adolescência e crescimento, e dois concertos em Lisboa e no Porto revelam a felicidade das primeiras coisas da cantora portuguesa Mariana Secca, que se apresenta como Maro.

Mariana Secca, lisboeta de 23 anos, edita no sábado a terceira parte de um álbum de estreia, sem título, que tem sido disponibilizado desde março nas plataformas digitais em três volumes de canções. A estreia em palco acontecerá a 06 de julho, no Teatro Capitólio, em Lisboa, e, no dia 08, na Casa da Música, no Porto.

O álbum está organizado de forma cronológica e resume tudo aquilo que Maro compôs desde os primeiros temas da infância até 2017, ano em que terminou os estudos na escola de música de Berklee, nos Estados Unidos.