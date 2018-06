Mulher de Simão Sabrosa diverte-se com os filhos e dá nas vistas na piscina.

Por Rute Lourenço | 01:30

Esta semana foram muitas as figuras públicas que fizeram as malas para desfrutarem do calor longe de Portugal. E Marrocos foi o destino escolhido por grande parte delas.A companheira de Simão Sabrosa, Vanessa Rebelo, foi a primeira a partir de viagem.