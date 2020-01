Mathieu suspenso por dois jogos após expulsão frente ao Sp. Braga

Jeremy Mathieu foi suspenso por duas partidas na sequência da expulsão diante do Sp. Braga, anunciou o Conselho de Disciplina da FPF. Segundo o comunicado esta quinta-feira divulgado, o defesa francês foi sancionado devido a uma agressão a Ricardo Esgaio, na sequência de uma entrada fora de tempo junto à linha lateral.Para lá do defesa francês, o Sporting viu ainda Yannick Bolasie e Eduardo serem suspensos, neste caso cada um com uma partida. O congolês é sancionado pela falta que motivou a sua expulsão, ao passo que o brasileiro tem uma partida de castigo em face do seu envolvimento na confusão da qual resultou o cartão vermelho a Mathieu.

O habitual titular no eixo da defesa dos 'leões' recebeu ordem de expulsão, já em tempo de compensação (90+3), na partida frente ao Sporting de Braga, por ter tido uma entrada violenta sobre Ricardo Esgaio junto à linha lateral, num jogo em que também o avançado congolês Bolasie (61) e o médio brasileiro Eduardo Henrique (90+8), que não foi opção, acabaram igualmente expulsos, mas apenas vão falhar um desafio cada, segundo o comunicado daquele organismo.