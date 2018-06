Matos Correia demitiu-se do Conselho Estratégico do PSD por razões "pessoais e profissionais"

Por Lusa | 15:29

O deputado do PSD José Matos Correia demitiu-se do cargo de coordenador do Conselho Estratégico Nacional do partido, confirmou hoje o próprio à Lusa, salientando que a saída se deve a "razões de natureza pessoal e profissional".

"As razões não são políticas. São razões de natureza pessoal e profissional que me impedem de acompanhar esses e outros temas", frisou Matos Correia, confirmando que já comunicou à direção do partido esta decisão, embora sem precisar qual foi a data em que o fez.

José Matos Correia ocupava o cargo de coordenador do Conselho Estratégico e Nacional (CEN) para a área da Segurança Interna e Proteção Civil, que tem como porta-voz José Manuel Moura.