Matosinhos inaugura centro de retaguarda para doentes Covid-19

O concelho de Matosinhos abre segunda-feira um centro de apoio para doentes covid-19 com capacidade para sete utentes sem retaguarda no domicílio ou nas instituições onde vivem, revelou esta sexta-feira a unidade local de saúde.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a Unidade Local de Saúde de Matosinhos (ULSM) avança que o espaço "reabilitado pela câmara" local, se localiza "numa zona habitacional" deste concelho do distrito do Porto, mas sem precisar o local.

"O objetivo é garantir uma resposta assistencial na comunidade para acolhimento de doentes cuja situação social não permite a alta, bem como de doentes com covid-19 institucionalizados, evitando a sua permanência no hospital, quando a situação clínica já não o justifica", refere o presidente do conselho de administração da ULSM, Taveira Gomes, citado na nota da imprensa.

De acordo com a ULSM, que inclui o Hospital Pedro Hispano, os primeiros doentes serão transferidos segunda-feira.

Este "novo espaço destina-se a utentes com covid-19 com alta clínica, mas sem condições para regresso a casa [casos sociais], bem como a doentes internados em estruturas residenciais para idosos em recuperação", acrescenta a unidade de Matosinhos.

À câmara de Matosinhos caberá disponibilizar cuidadores e auxiliares de geriatria, "em articulação com os cuidados clínicos e de enfermagem assegurados pelas equipas de profissionais de saúde da ULSM".

Em Portugal, morreram 2.276 pessoas dos 112.440 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Já de acordo com o boletim de segunda-feira, concelho de Matosinhos regista 1.929 casos de infeção.

