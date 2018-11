Matosinhos e Leça da Palmeira querem a desagregação da União de Freguesias

Por Lusa | 20:07

A União de Freguesias de Matosinhos-Leça da Palmeira quer a "desagregação" destes dois territórios por entender que a junção "não trouxe benefícios", tendo antes vindo a "fragilizar" o poder local e a "prejudicar" as populações.

"A agregação de freguesias não trouxe nenhum benefício para o Estado, só veio fragilizar o poder local e prejudicar as populações, pois a proximidade entre eleitos e eleitores ficou bastante enfraquecida", referiu o presidente da União de Freguesias, Pedro Sousa, citado em comunicado.

Por forma a discutir o assunto, o gabinete consultivo da união de freguesias irá realizar na quarta-feira uma reunião com o objetivo de "reforçar" a sua posição, levando-a à próxima sessão extraordinária da Assembleia Municipal de Matosinhos, agendada para 12 de novembro, onde um dos pontos da ordem do dia será o mapa das freguesias deste concelho, do distrito do Porto.