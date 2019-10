Matosinhos quer esclarecimentos da Galp por "descargas poluentes" numa praia

A Câmara Municipal de Matosinhos pediu esclarecimentos à Galp pela "descarga de produtos poluentes de hidrocarbonetos" no sábado, na Praia do Aterro, repudiando a situação e exigindo o apuramento dos responsáveis.

Durante a reunião pública do executivo municipal, e depois de o assunto ter sido levantado pelo vereador da Proteção Civil, José Pedro Rodrigues, a presidente da câmara, Luísa Salgueiro, revelou ter enviado uma carta formal ao presidente da Galp e ao diretor da refinaria, instalada neste concelho do distrito do Porto, exigindo explicações sobre a descarga.

"Não é aceitável que uma situação destas volte a acontecer", considerou.