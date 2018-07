Mau tempo afeta ocupação de parques de campismo nos primeiros seis meses do ano

Por Lusa | 11:59

A Federação Portuguesa de Campismo e Montanhismo de Portugal diz que a taxa de ocupação em 2018 "tem sido elevada", mas em vários parques a ocupação no primeiro semestre está abaixo de 2017 devido ao mau tempo.

"O balanço na generalidade dos parques de campismo é bastante positivo no que concerne à taxa de utilização", quer ao nível do "número de utentes, quer à sua ocupação ao longo do ano", referiu à agência Lusa a federação (FCMP), acrescentando que, "apesar das condições meteorológicas algo invulgares no ano em curso", a ocupação dos parques de campismo, "designadamente aqueles que se situam no litoral ou perto deste, tem sido elevada".

A escolha de parques de campismo, acrescentou, tem uma "adesão muitíssimo significativa", não só para gozar férias num determinado destino turístico, mas também como local de pernoita para quem, se encontrando em viagem de férias, utiliza essas instalações de forma itinerante, ficando entre uma noite e três dias.