Mau tempo: Agricultores da Madeira recebem apoios de até 80% do valor do prejuízo

Por Lusa | 11:55

O presidente do Governo da Madeira anunciou hoje que os produtores agrícolas afetados pelos temporais do início de março vão receber apoios de até 80% do valor dos prejuízos, sendo o regulamento de atribuição de indemnizações aprovado este mês.

"Perante as intempéries que assolaram a região no início de março, o Governo Regional delineou de imediato um programa de apoios aos prejuízos, por forma a apoiar a reconstrução", declarou Miguel Albuquerque, no debate mensal na Assembleia Legislativa da Madeira, com o tema "Agricultura".

O governante acrescentou que "não só serão dados apoios até 80% do valor dos prejuízos, como estarão disponíveis apoios para a reposição das condições de produção, o que é indispensável para que estes [produtores] possam continuar com a sua atividade".