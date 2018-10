Mau tempo: Capitania prolonga aviso de mau tempo no mar da Madeira até domingo

Por Lusa | 10:08

A capitania do Porto do Funchal prolongou hoje o aviso de vento forte nos mares da Madeira emitido sexta-feira até às 06:00 de domingo, reforçando o aviso de que as embarcações permaneçam nos portos de abrigo.

A autoridade marítima regional cancelou também o aviso de má visibilidade, que passa a ser "boa a moderada".

Devido às más condições atmosféricas, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou a orla costeira sob aviso laranja para a situação da agitação marítima e amarelo, extensível à ilha do Porto Santo, por causa das previsões de vento forte, precipitação.