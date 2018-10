Mau tempo: Circulação ferroviária suspensa em duas ligações à Figueira da Foz

Por Lusa | 11:44

A circulação ferroviária entre o Ramal de Alfarelos e a Figueira da Foz e o troço Louriçal - Figueira da Foz, na linha do Oeste, está suspensa devido a falha no fornecimento de energia, segundo a Infraestruturas de Portugal.

A Infraestruturas de Portugal (IP) explicou à Lusa que a maioria das situações já foi resolvida, mas hoje de manhã ainda persistiam algumas suspensões de circulação no distrito de Coimbra devido à falha de energia por parte da EDP.

As suspensões ocorrem no Ramal de Alfarelos [que une as estações de Alfarelos, na Linha do Norte, e Bifurcação de Lares, na Linha do Oeste], entre Alfarelos e a Figueira da Foz, e no troço entre Louriçal e Figueira da Foz, na Linha do Oeste.