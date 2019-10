Mau tempo: Distrito do Porto com "precipitação intensa" até às 15:00 -- Proteção civil

O distrito do Porto vai manter "o registo de precipitação intensa" até às 15:00 de hoje, segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), que prevê o aumento do número de ocorrências devido à chuva forte.

"Estamos a assistir a um pico de precipitação mais intensa neste momento no distrito do Porto. É a situação mais gravosa que temos em curso. No momento, para o distrito do Porto temos 52 ocorrências e para o distrito de Braga 34 ocorrências, desde as 00:00 de hoje, sendo que estas ocorrências se registaram maioritariamente nas últimas horas, já depois das oito da manhã", explicou, pelas 13:20, à agência Lusa o comandante Pedro Araújo da ANEPC.

Segundo este responsável, o distrito do Porto "vai manter este registo de precipitação intensa, previsivelmente, até mais uma hora e meia", razão pela qual "é expectável que o número de ocorrências venha a aumentar".