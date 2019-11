A cidade de Veneza, com inundações nos últimos dias, voltou este domingo a registar uma maré alta, mas de menor magnitude, tendo as chuvas intensas que afetam Itália levado a alertas para as cidades de Florença e Pisa.

A maré chegou este domingo aos 1,50 metros, longe do pico de 1,87 metros de terça-feira, que deixou Veneza inundada desde então.

"A água parou de subir", congratulou-se o presidente da câmara de Veneza na rede social Twitter. "Pico de 150 centímetros ... Os venezianos só ficam de joelhos para rezar", adiantou Luigi Brugnaro.