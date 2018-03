Mau tempo: Proteção Civil alerta para agravamento das condições meteorológicas

Por Lusa | 20:25

A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) alertou hoje para o agravamento das condições meteorológicas nos próximos dias, com previsão de aumento da agitação marítima, com chuva pontualmente forte, trovoada, vento igualmente forte e queda de neve.

"Segundo o IPMA [Instituto Português do Mar e da Atmosfera], prevê-se nos próximos dias o agravamento das condições meteorológicas, nomeadamente aumento da agitação marítima (em toda a costa), precipitação (pontualmente forte), instabilidade (trovoada), vento forte (possibilidade de ocorrência de fenómenos extremos), e queda de neve", refere a ANPC, em comunicado divulgado cerca das 20:00 de hoje.

No aviso à população, a ANPC refere que o IPMA prevê "períodos de chuva, por vezes forte, passando a regime de aguaceiros, com possibilidade de queda de granizo, para os distritos do Porto, Vila Real, Viseu e Aveiro até às 00:00" de quinta-feira.