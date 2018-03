Mau tempo: Proteção Civil registou 445 ocorrências até às 14:00

Por Lusa | 15:44

A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) registou 445 ocorrências, entre as 00:00 e as 14:00 de hoje, como quedas de árvores e inundações, sendo os distritos do Porto, Coimbra e Leiria os mais afetados.

Fonte da ANPC disse à agência Lusa que foram registadas "445 ocorrências", desde "a meia noite, altura em que entrou em vigor o alerta amarelo, e até às 14:00".

As ocorrências "tiveram especial desenvolvimento nas últimas três horas", sendo que "durante a noite não existiram praticamente ocorrências", acrescentou a mesma fonte.