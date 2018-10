Mau tempo: Seis meses para limpar Serra da Boa Viagem, na Figueira da Foz -- ICNF

Por Lusa | 16:45

O Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) disse hoje que os trabalhos de remoção de centenas de árvores que caíram ou foram destruídas na serra da Boa Viagem, Figueira da Foz, irão durar seis meses.

Em declarações aos jornalistas, durante uma visita ao local, na sequência da destruição provocada pela tempestade Leslie, Rui Rosmaninho, responsável das Matas Nacionais da região Centro do ICNF disse que a intenção daquela entidade estatal "é desenvolver trabalhos no curto prazo, mas que podem ser prolongados por cinco ou seis meses".

O responsável do ICNF frisou que a remoção das árvores que estão a interromper dois troços de estrada entre a povoação da serra da Boa Viagem e o acesso ao miradouro da Bandeira, pela zona da capela de Santo Amaro - onde existiam as espécies originais, com cerca de 100 anos, plantadas entre 1911 e 1924, as mais altas e de maior porte, maioritariamente pinheiros, eucaliptos e cedros - "poderia ser feita no curto prazo", mas que, por questões de segurança, a intervenção irá estender-se até final do inverno.